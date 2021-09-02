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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу", одного військового поранено

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, неподалік Золотого - 3 бойовики двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Водночас в районі Новомихайлівки російські найманці здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Красногорівки окупаційні війська застосували артилерію калібру 100-мм.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями зразків озброєння у відповідь на ворожі обстріли.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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