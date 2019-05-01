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Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню


Двоє військовослужбовців отримали поранення

У неділю, 1 травня, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню й використовували зброю заборонену Мінськими домовленостями, поранено 2 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу населеного пункту Піски бойовики двічі застосували міномети 120 та 82 мм, поблизу селища Новотроїцьке бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.

Також двічі обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були зафіксовані поблизу населених пунктів Лебединське й Миколаївка. Поблизу села Гранітне бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 квітня на Донбасі загинув український військовий. Бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

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