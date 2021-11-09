Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу", використовуючи заборонену зброю

Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Один раз бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиці з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.