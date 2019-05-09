Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 9 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню й вели обстріли використовуючи бойові машини піхоти, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу села Богданівка бойовики вели обстріли з гранатометів, а біля населеного пункту Чермалик використовували автоматичні станкові гранатомети. Також поблизу міста Авдіївка бойовики обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Новозванівка проросійські бойовики здійснили обстріл українських військових використовуючи озброєння бойових машин піхоти.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 травня на Донбасі загинув український військовий. Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, четверо отримали поранення.