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Бойовики дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Минулої доби, 13 грудня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Біля Катеринівки, противник стріляв зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік населеного пункту Водяне, було відмічено ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів.

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В районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Вранці в неділю повідомлялося, що за 12 грудня, на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у п'ятницю, 11 грудня.

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