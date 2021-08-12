Бойовики тримають у полоні 295 українців, з них 30 - жінки

За її словами, такі дані у відповідь на запит організації надала СБУ станом на 30 липня 2021 року.

Правозахисниця пояснила, що не обов’язково усі ці люди затримані з політичних мотивів (обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді).

"Всі ці люди - громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну "всіх на всіх", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Україна просить про звільнення 30 жінок, серед них: Оксана Паршина, Наталія Стаценко, Олена Зайцева, Олена Федорук, Марина Юрчак та інші.

За інформацією Тетяни Катриченко, деякі з цих жінок досі утримуються у СІЗО, інші - отримали так звані вироки та перебувають у колонії у Сніжному (Донецька область) або у Селезньовської колонії (Луганська область).

Вона зазначила, що існують певні особливості утримання жінок в ув’язненні і це вимагає особливої уваги. Також є жінки, які борються за звільнення з полону своїх рідних, і потребують підтримки.

"Тому зараз ми обрали два фокуси: заручниці, які були звільнені протягом кількох обмінів, та жінки-рідні нинішніх заручників, які борються за звільнення своїх родичів. Тому що жінкам, які борються за свободу своїх рідних, загрожує затримання, вони змушені тікати з окупованих територій, і перебувають фактично також у заручниках цієї ситуації", - додала Тетяна Катриченко.