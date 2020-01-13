Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі

З початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Всі чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Зайцевого, поблизу населеного пункту Луганське, поруч з Горіхово і в районі населеного пункту Новотошковское.

"Сьогодні, 13 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Жоден український військовий не постраждав.

Крім того, на Донбасі 11 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, ні один український військовий не постраждав.