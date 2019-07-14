Бойовики з БМП обстріляли житлові райони Мар'їнки

Збройні формування Російської Федерації у четвер, 11 липня, обстріляли житлові райони населеного пункту Мар'їнка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, 11 липня у період з 22:25 до 22:45 бойовики з озброєння бойової машини піхоти (БМП-2) обстріляли житлові райони Мар'їнки, в результаті чого були пошкодженні будинки. Обстріл вівся з напрямку окупованого селища Трудівський.

Зазначається, що спостерігачі української сторони Спільного центру з контролю та координації виявили та зафіксували пошкодження у щонайменше 4 житлових будинках за різними адресами.

"На вулицях Прокоф’єва 45, Нова 3 та Заводська 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху. Окрім того, на Шевченка 48, помічено пошкоджений паркан", - йдеться у звіті.

За даними військових, пошкодження виникли в результаті потрапляння снарядів калібру 30 мм, які застосовуються в озброєнні БМП. Постраждалих серед цивільних не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув мирний житель. Інцидент стався в результаті обстрілу населеного пункту Чермалик. Бойовики застосували артилерію 122-го калібру та міномети калібру 82 мм.