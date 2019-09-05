Бойовики з артилерії обстріляли українські позиції на Донбасі

Від початку доби, 5 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не постраждав жоден українських військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 російсько-окупаційні сили 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, близько 04:55 під артилерійський та мінометний обстріл потрапили українські військовослужбовці поблизу населеного пункту Зайцеве. Бойовики 7 разів стріляли з артилерійської системи калібру 122 мм та випустили 5 мін 120-го калібру.

Також з артилерії та мінометів були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі Південного. Російські найманці обстрілювали українські позиції впродовж 20 хвилин з 05:15.

Крім того, окупанти з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу населених пунктів Талаківка, Новогнатівка та Водяне.

"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув один український військовий. Бойовики впродовж доби 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.