Бойовики 8 жовтня відкриють КПВВ під Донецьком

"ДНР" планує завтра відкрити рух через КПВВ "Оленівка" під Донецьком. Перетнути лінію зіткнення можна буде з 9:00 до 16:30.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".
КПВВ "Оленівка" розташований на одному дорожньому кордоні з українським "Новотроїцьке".
Перетнути контрольний пункт в'їзду-виїзду можна буде з 9:00 до 16:30.
Зазначається, що у разі виїзду з тимчасово підконтрольної "ДНР" території, необхідно мати при собі реєстрацію на контрольованій Україною території. Зокрема, для в’їзду необхідно мати дозвіл від міжвідомчого штабу "ДНР".