Бойовики 7 разів обстріляли підрозділи ООС на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 9 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було зафіксовано 7 обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог двічі використав озброєння заборонене мінськими угодами.

Зазначається, що ворог з використанням автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, протитанкових та автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції українських військових в поблизу населених пунктів Піски, Чермалик, Павлополь, Кримське, Травневе, Новотошківське.

В районі Пісків та Кримського бойовики використали міномети 82-го та 120-го калібрів.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил допущено не було", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники зі складу Об'єднаних сил зафіксували використання лазерної зброї проросійськими бойовиками.