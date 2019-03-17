Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Втрат серед українських захисників немає

От начала этих суток, 17 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских защитников, применяя вооружения запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе населенного пункта Марьинка боевики осуществили обстрел из миномета калибра 120 мм, в районе населенного пункта Золотое-4 осуществлен обстрел с применением минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм был осуществлен обстрел вблизи поселка Новолуганское. Из противотанковых ракетных комплексов состоялся обстрел вблизи поселка городского типа Новотошковское, а также дважды в районе села Крымское.

"Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 16 марта, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Российские оккупационные войска дважды открывали огонь в сторону позиций Об'объединенных сил. При этом применялось запрещенное вооружение