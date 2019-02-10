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Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Суспільство    10.02.2019 - 18:24
Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 10 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли українських позицій з боку проросійських бойовиків з застосуванням озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Повідомляється, що проросійські бойовики здійснили обстріл поблизу села Гнутове з застосуванням мінометів калібру 82 мм. Поблизу міста Красногорівка бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Світлодарськ здійснено обстріли позицій ООС із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі ООС.

Також в штабі повідомили, що українські підрозділи у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. 

Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на КПВВ "Новотроїцьке" затримали організатора злочинної групи. Прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, якого розшукували правоохоронці України за ст. 185 КК України "Крадіжка" та ст. 255 КК України "Створення злочинної організації".

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