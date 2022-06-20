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Після боїв під Ізюмом у ліс втекли 200 окупантів: що відомо

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Харків, Понеділок 20 червня 2022 18:07
Після боїв під Ізюмом у ліс втекли 200 окупантів: що відомо Фото: у Харківській області втекли до лісу 200 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двісті окупантів дезертували біля села Гороховатка Харківської області, втікши в ліс. Наразі їх розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

Так, у Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою.

"Розселилися по селу. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів", - розповіли в селищній раді.

Водночас з куп‘янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські і далі в бік Донецької області йдуть "свіжі" колони рашистів.

"Такий самий рух "новобранців" відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається у лісах поблизу села Піски-Радьківські", - додають у селищній раді.

Нагадаємо, раніше українські військові завдали удару по складах боєприпасів РФ. Окупанти розташували їх в Ізюмі Харківської області та Давидовому Броді Херсонської області.

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