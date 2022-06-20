Після боїв під Ізюмом у ліс втекли 200 окупантів: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

Так, у Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою.

"Розселилися по селу. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів", - розповіли в селищній раді.

Водночас з куп‘янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські і далі в бік Донецької області йдуть "свіжі" колони рашистів.

"Такий самий рух "новобранців" відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається у лісах поблизу села Піски-Радьківські", - додають у селищній раді.