Боец Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК "Javelin" (видео)

"Военнослужащий 15 бригады Национальной гвардии бригады "Кара-Даг" уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 "Javelin", - рассказал он.

По словам Пивненко, это произошло на Покровском направлении.

Что известно о "Javelin"

"Javelin" - переносный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.

Первый серийный ПТРК третьего поколения, ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она приближается к цели. Оператор также может выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху - для поражения бронетехники у ее менее защищенный верх, или атака по прямой.

"Javelin" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА. Этот ПТРК США разрабатывался с 1986 года, а был принят на вооружение в 1996 году. Успешно использовался в Ираке. С 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину.