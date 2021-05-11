Боєздатна армія та шлях до НАТО. Головне з форуму "Україна 30" з безпеки

Серед питань також - якими є й мають стати ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, Нацполіція, Держприкордонслужба, а також інформаційна безпека держави, розвиток оборонно-промислового комплексу та кроки, які необхідно здійснити для отримання Україною членства в НАТО.

"Одним з головних пунктів моєї програми є безпека людини та країни. Було розроблено й у вересні 2020 року затверджено Стратегію національної безпеки та оборони України. Вперше в її основу було покладено найвищі соціальні цінності: людину, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпеку. А найвищим пріоритетом держави визначено відновлення миру, територіальної цілісності та суверенітету України в межах кордонів, визнаних на міжнародному рівні", - заявив Володимир Зеленський, відкриваючи Форум.

Він також наголосив, що Україна не хоче війни, але для миру повинна мати сильну й боєздатну армію. З огляду на це наразі завершується розробка Концепції національної системи стійкості, яка передбачає забезпечення базових вимог НАТО.

"Передусім ми продовжуємо стримувати російську агресію та нарощуємо свій бойовий потенціал. Як і будь-яка цивілізована країна, Україна не хоче війни, але для миру, як би парадоксально це не звучало, вона повинна мати сильну й боєздатну армію. Адже саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою й того, що ні в кого не виникне думка забрати щось у нашої держави легко й без жодного пострілу", - сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

"Для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Збройних сил України та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу й отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", - додав він.

Як зазначила під час форуму нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук, парламент зі свого боку також допомагає євроатлантичному шляху України. Наразі є 5 базових законопроєктів, що входять в євроатлантичний пакет.

Частина з них вже ухвалені в цілому, частина - доопрацьовуються в комітетах. Йдеться про закон про розвідку, про оборонні закупівлі, у першому читанні ухвалено законопроект про СБУ, чекає на доопрацювання законопроект про державну таємницю, про цивільний демократичний контроль.

"До кінця 2021 року ми поставили мету прийняти всі 5 базових законів. Багато років ми прямуємо до НАТО і було зроблено чимало, заслуга кожної влади є, але саме нам випала роль і відповідальність перейти від ідеалізму до практичного реалізму. Від слів до дій і реальних кроків. Наша команда справляється", - наголосила вона.

Також під час форуму обговорили важливість протидії кіберзагрозам. Зокрема, планується створення навчального закладу для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.

Будуть побудовані сучасні лабораторії, кібер- і біохімічні центри.

Окрім того, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Її мета - забезпечити максимально комфортні умови для інвесторів, які допоможуть зміцнити місцеві громади, створити робочі місця, наповнити локальні бюджети.