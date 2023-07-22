Боеприпасы для Patriot и не только. Reuters: США передадут Украине новый пакет на 400 млн

По словам троих американских чиновников, этот пакет в основном состоит из артиллерии, ракет для систем противовоздушной обороны, и наземной техники, так как украинские военные продолжают контрнаступление.

Отмечается также, что Штаты в данный пакет не будут включать кассетные боеприпасы, рассказали журналистам двое официальных лиц на условиях анонимности.

Они также предоставили сведения о вооружении, что будет включено в новый пакет. Это:

несколько бронетранспортеров Stryker,

оборудование для разминирования,

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS),

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

противотанковые средства, включая TOW и Javelin,

боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Также в публикации отмечается, что пакет еще доработается и может измениться.

Напомним, что ранее в єтом месяце США отправили в Украину улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) - кассетный боеприпас, выпущенный из 155-миллиметровой пушки Howitzer.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно США передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом передача кассетных боеприпасов - это временное решение для переходного периода, пока западные страны не смогут производить более 155 мм артиллерийских снарядов других типов.

В то же время, министр обороны Алексей Резников развеял страхи относительно передачи кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

РФ уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население.

Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

Больше о том, что такое кассетные снаряды и зачем они нужны украинским военным – читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что Washington Post сообщили 20 июля, что российские войска на фронтах вторжения на юго-востоке Украины подверглись атакам с применением спорного оружия.