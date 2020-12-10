ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Boeing 737 Max здійснив перший комерційний переліт після дворічної заборони

Автор: Инна Собора

Пасажирський літак Boeing 737 Max здійснив комерційний переліт 9 грудня. Це сталося вперше після дворічної заборони на експлуатацію.

Популярні новини

Про це пише DW.

Літак обслуговував внутрішній рейс бразильської авіакомпанії Gol з Сан-Паулу в Порту-Алегрі і знаходилася в повітрі близько 70 хвилин.

Пілоти авіаперевізника пройшли в США тренінг з управління літаком Boeing 737 Max з оновленим програмним забезпеченням.

Крім того, бразильський лоукостер планує задіяти для перевезень пасажирів 102 лайнера типу Boeing 737 Max.

Нагадаємо, 18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило поновлення експлуатації Boeing 737 Max. Раніше польоти 737 МАХ були припинені через авіакатастроф, які сталися через збій в системі літака MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

В результаті авіакатастрофи в Індонезії в 2018 році і в Ефіопії в 2019 році в цілому загинули 346 осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Boeing 737