BMW придбала акумуляторів на 24 мільярди доларів

BMW готується до значного нарощування виробництва зростанню продажів своїх електромобілів. Тому компанія укладає нові контракти на постачання акумуляторних батарей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе повідомив, що у баварського автовиробника є контракти на постачання акумуляторних батарей на загальну суму понад 20 мільярдів євро. Це значно більше в порівнянні з портфелем на суму 12 мільярдів євро, який був у компанії на початок 2021 року.

Нові тягові батареї будуть використовуватися в i4, iX та інших електромобілях, які BMW планує представити до 2024 року.

Замовлення на нові акумуляторні елементи BMW були розміщені через такі цифрові компанії, як Contemporary Amperex Technology, EVE Energy, Samsung SDI та Northvolt AB. Перехід BMW до безпечних джерел живлення для акумуляторів відбувається в особливо критичний момент для виробника автомобілів, оскільки він продовжує боротися з нестачею напівпровідників, що завдає шкоди галузі. Менеджер BMW переконаний, що в другій половині 2021 року дефіцит напівпровідників у світі посилиться.

Зовсім недавно модельний ряд електричних BMW отримав оновлений кросовер iX3. Він оснащений встановленим ззаду електродвигуном потужністю 282 К.С. і крутним моментом в 400 Нм, що дозволяє кросоверу розганятися з місця до 100 км/год за 6,8 секунди. З метою безпеки його максимальна швидкість обмежена на позначці в 180 км/год.