Електричний хетчбек Renault 5 піде в серію в наступному році

Компактний електричний хетчбек Renault 5 показали на Мюнхенському автосалоні. У серію новинка піде у 2022 році й стане частиною плану компанії по електрифікації модельного ряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Renault .

Концепт компактного електромобіля Renault 5 представили офіційно на автосалоні в Мюнхені. У планах французького автовиробника зробити серійну версію новинки одним з найдоступніших і масових електромобілів в Європі.

У Renault підтвердили, що серійна версія електромобіля з'явиться у 2022 році. На Мюнхенському автосалоні прототип Renault 5 з'явився разом з хетчбеками першого покоління.

Також, відзначаючи 50-річчя з моменту появи оригінальної моделі, на виставці компанія показала кілька класичних Renault 5 включаючи навіть його електричну версію.

Новий Renault 5 стане частиною стратегічного плану Renault "Renaulution", який включає появу семи нових електромобілів до 2025 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, перший з них, Renault Медапе E-Tech, був представлений на Мюнхенському автосалоні. Серійна версія Медапе E-Tech має дві конфігурації двигуна й акумуляторної батареї, потужністю до 215 к. с. і дальність пробігу до 470 км.

Новий Renault 5 буде випускатися на тому ж заводі, що і модель першої генерації. Компанія планує виробляти до 2025 року лише у Франції близько 400 000 електромобілів на рік.

Машина побудована на електричній версії платформи CMF-B. у спортивному підрозділі Alpine також підтвердили свої плани на електричний хетчбек. Гаряча "електричка" повинна вміти розганятися від 0 до 100 км/год всього за шість секунд.