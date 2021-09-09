Електричний хетчбек Renault 5 піде в серію в наступному році
Компактний електричний хетчбек Renault 5 показали на Мюнхенському автосалоні. У серію новинка піде у 2022 році й стане частиною плану компанії по електрифікації модельного ряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Renault.
Концепт компактного електромобіля Renault 5 представили офіційно на автосалоні в Мюнхені. У планах французького автовиробника зробити серійну версію новинки одним з найдоступніших і масових електромобілів в Європі.
У Renault підтвердили, що серійна версія електромобіля з'явиться у 2022 році. На Мюнхенському автосалоні прототип Renault 5 з'явився разом з хетчбеками першого покоління.
Також, відзначаючи 50-річчя з моменту появи оригінальної моделі, на виставці компанія показала кілька класичних Renault 5 включаючи навіть його електричну версію.
Новий Renault 5 стане частиною стратегічного плану Renault "Renaulution", який включає появу семи нових електромобілів до 2025 року.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, перший з них, Renault Медапе E-Tech, був представлений на Мюнхенському автосалоні. Серійна версія Медапе E-Tech має дві конфігурації двигуна й акумуляторної батареї, потужністю до 215 к. с. і дальність пробігу до 470 км.
Новий Renault 5 буде випускатися на тому ж заводі, що і модель першої генерації. Компанія планує виробляти до 2025 року лише у Франції близько 400 000 електромобілів на рік.
Машина побудована на електричній версії платформи CMF-B. у спортивному підрозділі Alpine також підтвердили свої плани на електричний хетчбек. Гаряча "електричка" повинна вміти розганятися від 0 до 100 км/год всього за шість секунд.
Раніше повідомлялося, що електрогрузовик Volta Zero для міста зможе проїжджати до 200 км. У Volta вважають, що до 2025 року її машини заощадять для планети майже 1,2 мільйона тонн CO2.
Також ми писали, що Сирга представила електричний позашляховик Tavascan. Електричному позашляховику під силу розігнатися від 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди.