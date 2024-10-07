В BMW предрекают торговую войну между Евросоюзом и Китаем: что станет причиной

"Это роковой сигнал для европейского автопрома, поскольку законопроект может стать катализатором торговой войны", - заявил Зипсе, комментируя итоги заседания Еврокомиссии, на котором обсуждали вопросы введения таможенных ограничений на китайские электромобили.

Отмечается, что большинство стран-членов Евросоюза проголосовали за усиление импортных пошлин с целью уберечь местные автомобильные бренды от засилья китайских компаний.

Зипсе также подчеркнул, что в Евросоюзе и Китае нужно урегулировать ситуацию, чтобы предотвратить торговый конфликт, от которого никто не выиграет. В BMW надеются, что позиция руководства Германии увеличивает шансы переговоров. Германия голосовала против антикитайских пошлин вместе с четырьмя другими странами, а за ограничения выступили десять стран, включая Францию, Италию и Польшу.

По словам аналитиков, Германия заинтересована в продолжении сотрудничества с Китаем, ведь ее автопроизводители развивают совместные предприятия в КНР. В свою очередь автопроизводители из Франции и Италии опасаются, что наплыв дешевых электромобилей уничтожит их бизнес в Европе. В случае введения антикитайских пошлин ответ Пекина может затронуть другие товары: китайские власти уже приступили к проверке импорта алкоголя, молочных продуктов и свинины из Евросоюза.

Если антикитайские пошлины все же одобрят, под ударом могут оказаться французские производители алкогольных напитков, испанские поставщики мяса и немецкие промышленники, которые экспортируют в Китай люксовые автомобили.