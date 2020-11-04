Bloomberg описав чотири сценарії нічиї між Трампом і Байденом

Обидва кандидати на пост президента США Дональд Трамп і Джо Байден можуть набрати однакову кількість голосів. Зараз існує чотири сценарії такого результату.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вибори президента США проходять за двоступеневою процедурою в рамках мажоритарної системи. Крім всенародного голосування враховуються голоси вибірників. Кожен штат має певну кількість таких виборців, а свої голоси вони віддають на 41-й день після завершення всенародного голосування. Найбільше виборців у Каліфорнії (53 голоси), найменше (по 3) - у округу Колумбія, штатів Монтана, Аляска і ще декількох штатах.
Таким чином, нічийна ситуація може скластися при наступних умовах:
В такому випадку переможця на виборах буде визначати палата представників США, в якій кожен з 50 штатів матиме один голос. Для перемоги необхідно набрати 26 голосів. Якщо обрати президента не вдасться і в Палаті представників, тоді визначати переможця буде Сенат. Тут нічиї бути не може, так як до 100 сенаторів додається голос чинного віце-президента.
Раніше РБК-Україна писало про те, як розподілилися голоси на виборах президента США в ключових штатах.
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