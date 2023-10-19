Блокируют правду. Оккупанты изымают у украинцев комплекты спутникового телевидения, - ЦНС

По данным центра, оккупационные администрации создали комиссии, которые в сопровождении российских полицаев проводят рейды на оккупированных территориях и изымают у местных комплекты спутникового телевидения.

Таким образом враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

При этом, по данным ЦНС, россияне продолжают выдачу оборудования для бесплатной трансляции пакета "русский мир" в который входят пропагандистские каналы.

Напомним, сегодня мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

Мы также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

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