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Блокировка аккаунтов за проукраинские публикации: в Украине собирают жалобы пользователей

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Понедельник 30 января 2023 13:56
Блокировка аккаунтов за проукраинские публикации: в Украине собирают жалобы пользователей Фото: в Украине собирают жалобы пользователей из-за блокирования аккаунтов за проукраинские публикации (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине собирают жалобы пользователей, у которых заблокировали аканты в соцсетях из-за публикации постов в поддержку нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации вместе с независимым технологическим аналитическим центром, неправительственной организацией, которая исследует дезинформацию и проводит кампании медиаграмотности Debunk.org организовала кампанию по мониторингу случаев неблагополучной блокировки иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях.

Отмечается, что кампания является продолжением инициативы Debunk в Литве, благодаря которой было собрано более 150 доказательств неблагополучного ограничения пользователей из-за публикаций о войне России против Украины.

"Мы стремимся, чтобы все могли свободно делиться информацией и новостями с передовой, беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств в поддержку украинцев, усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве", - говорится в сообщении.

Украинцев, которые сталкивались с неправомерной блокировкой аккаунтов в соцсетях за проукраинские публикации или на основании жалоб от пророссийских пользователей или ботов, призывают заполнить специальную форму.

Как сообщалось ранее, Россия готовит очередную спецоперацию, направленную на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

К тому же, Украина совместно с США противодействуют российским ИПСО на всех уровнях.

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