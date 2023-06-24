Блокпосты и понедельник - выходной. Что происходит в Москве на фоне бунта Пригожина

В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Военные начали устанавливать блокпосты на въездах в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

"В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная", - сообщил мэр Москвы.

По его словам, с целью минимизации рисков он в рамках оперативного штаба принял решение объявить понедельник нерабочим днем для всех, кроме органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

"Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах", - добавил он.

Блокпосты на въезде

В то же время в российских СМИ появилась информация о том, что меры безопасности ужесточаются на ряде въездов в Москву и на съезде с МКАД.

В районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР.

Контртеррористические операции в России

Российские СМИ сделали карту перекрытий и режимов КТО в регионах России.

Продвижение наемников Пригожина

По карте DeepState, можно заметить продвижение наемников руководителя ЧВК "Вагнера" в сторону Москвы. По состоянию на сейчас под контролем боевиков-повстанцев ЧВК "Вагнера" находится 3808.98 км.

Текущая ситуация в Москве

По данным российского издания "Медуза" в городе "полное ощущение, что должен быть митинг, но его нет".

На Казанском вокзале - усиленный досмотр пассажиров, здание охраняют полицейские в бронежилетах с дубинками.

У здания Генерального штаба дежурят бойцы с автоматами, у одного из пяти военных в руках противовоздушное ружье.

В Александровском саду гуляют люди, много детей.

Красная площадь закрыта. У памятника маршалу Жукову проходит пикет активистов НОД.

На Манежной площади установлены ограждения, но сама площадь пока открыта.

Возле Госдумы больше сотрудников полиции, чем обычно. На углу Тверской улицы и Охотного ряда стоят несколько сотрудников Росгвардии и полицейские, на всех - бронежилеты.

За зданием ФСБ на Лубянке стоят полицейские автобусы и сотрудники полиции, Лубянский проезд патрулируют двое сотрудников полиции с автоматами.

Скоплений военной техники в Москве не видно, однако заметно, что по городу ездит больше машин с мигалками, чем обычно в выходной день. Связь в центре Москвы работает стабильно.

Вертолеты над Москвой

Над Москвой, в районе Каширского шоссе и Котельников, барражируют военные вертолеты.

Сотрудники правоохранительных органов о подготовке к появлению ЧВК "Вагнер" в Москве

Сотрудники силовых структур рассказали, что получили указание действовать по плану "Крепость" в случае появления солдат ЧВК "Вагнера". При этом воевать во внутренних войсках не настроены.

"Никто не понимает, что надо делать. Формально работаем по плану "Крепость". Это оборона зданий МВД, окопаться в подразделениях и давать отпор. Уверен, что никто не будет стрелять", - сказал "Вёрстке" офицер полиции в ПЗАО Москвы.

Сотрудник Росгвардии в московском регионе рассказал, что их собрали в Москве на базах.

"Сидим на базе, х** что понятно. Утром взорвали, взяли вещей на три дня. Типа обороняться будем. Пока больше ваще ничего не могу сказать. Воевать с "вагнерами" мы тут точно не собираемся", - сказал он.

Жена сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге рассказала, что ее мужа подняли по тревоге в 4 утра, сейчас он с сослуживцами едет колонной в Москву.

Сотрудники органов внутренних дел в Воронежской, Белгородской и Липецкой областях получили указание "следить и не лезть".

Текущая ситуация в России

Между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России начался серьезный конфликт, после того, как российские военные ударили по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.

Российский диктатор Путин утром выступил с речью об "ударе в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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