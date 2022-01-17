Блокуючи рахунки "АрселорМіттал", податкова відлякує від України останніх інвесторів, - експерт

"Ці тенденції псують настрій інвесторам, псують інвестиційний клімат, не сприяють залученню нових інвесторів. Зрозуміло, що тут накладається дуже багато різних факторів. Але ключовий фактор - те, що з точки зору інвесторів їм треба постійно доводити спроможність працювати легально", - розповів Заблоцький.

За його словами, складається враження, що податкова своїми діями цілеспрямовано змушує легальний бізнес йти "в тінь", адже працювати чесно стає дедалі проблематичніше.

"Таке складається відчуття, що дають карт-бланш якраз нелегальному бізнесу, тіньовому бізнесу, який намагається вирішувати питання в інший спосіб. Не важливо, великі це компанії, міжнародні, українські", - сказав Заблоцький.

Він також наголосив: блокування фіскальними органами роботи міжнародної компанії ще більше погіршує ситуацію, адже іноземні інвестори, які не надто охоче приходять в Україну, після таких історій взагалі не розглядатимуть нашу країну в якості майданчику для інвестування.

"Гірше, коли це виходить з вуст міжнародних інвесторів, великих компаній, як "АрселорМіталл". Це дійсно негативно, тому що це, умовно кажучи, такий бенчмарк, на який орієнтуються інші інвестори, і не тільки великі, а взагалі. Одна справа, коли внутрішня компанія українська. Зрозуміло, це негативно. Але коли міжнародна сигналізує - це набагато гірше з точки зору нашої інвестиційної привабливості, залучення інвестицій, реалізації проектів", - підсумував Заблоцький.