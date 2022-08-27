Блокування Росією підсумкового документа по ядерному договору через ЗАЕС: нові подробиці

Росія виступила проти частини тексту, в якій виражається "серйозне занепокоєння" воєнними діями навколо українських електростанцій, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, яку Росія захопила на початку війни в Україні.

У проекті розділу також зазначається "втрата компетентними органами України контролю за такими об'єктами внаслідок цих військових дій та їх глибокий негативний вплив на безпеку".

Представник Росії Ігор Вишневецький заявив, що проекту остаточного тексту не вистачає "балансу".

"У нашої делегації є одне ключове заперечення щодо деяких пунктів, які мають відверто політичний характер", - сказав він, додавши, що інші країни також не згодні з текстом.

Реакція інших країн

Австралія

Глава МЗС Австралії Пенні Вонг сказала, що вона "глибоко розчарована" відсутністю згоди.

"Росія стала на заваді прогресу, відмовившись піти на компроміс за запропонованим текстом, прийнятим усіма іншими державами", - сказала вона.

США

Посол Бонні Дженкінс заявила, що США "глибоко шкодують про цей результат, і особливо про дії Росії, які привели нас сюди сьогодні".

Нідерланди та Китай

Ряд країн, у тому числі Нідерланди та Китай, висловили розчарування через відсутність консенсусу. Так, посол Китаю заявив, що, попри відсутність згоди, цей процес є "важливою практикою спільної безпеки та справжньої багатосторонності".

Голландці заявили, що вони "задоволені корисними обговореннями", але "дуже розчаровані тим, що ми не досягли консенсусу".

Що відомо про Договір

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який переглядається 191 учасником кожні п'ять років, спрямований на запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

Учасники останньої перевірки у 2015 році також не змогли дійти згоди.

Зустріч 2022 року, яка мала відбутися у 2020 році, була відкладена через пандемію коронавірусу. Наступна зустріч запланована на 2026 рік.