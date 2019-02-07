Блокуванням будівництва сміттєпереробного заводу хочуть дискредитувати Садового, - експерт

Експерти побачили політичні мотиви у спробах зупинити будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Глава Львовской областной администрации (ОГА) Олег Синютка сделал новую попытку сорвать реализацию проекта по строительству первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса, которое должно начаться в Львове уже весной 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

Как отмечает издание, 3 февраля он встретился с жителями "Знесіння" – микрорайона Львова, который расположен в километре от будущего мусороперерабатывающего комплекса и заявил, что технология переработки отходов, которую вводит Львов, является неправильной.

Будущий мусороперерабатывающий комплекс построят в промышленной зоне Львова, вблизи очистных сооружений. Проект учитывает европейские экологические нормы, ведь его финансирует и контролирует на всех этапах Европейский банк реконструкции и развития.

Во Львове используют технологию, которая работает и в соседней Польше. Она предусматривает отсутствие вредных выбросов и даже плохого запаха – благодаря специальной вентиляции. По данным издания, до ближайшего жилого дома от места, где планируют строить завод – более километра.

Заказчики строительства же считают, что заявления председателя ОГА относительно мусороперерабатывающего комплекса могут иметь предвыборные мотивы.

Политолог Алексей Минаков рассказал, что приоритетный вопрос для Андрея Садового как кандидата в президенты – это, собственно, вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Соответственно, "руками" определенных лиц этот процесс пытаются затормозить, для того, чтобы дискредитировать львовского мэра.

"Надо понимать, кто такой председатель Львовской ОГА: это должность невыборная, на нее Синютка был назначен указом Петра Порошенко в 2014 году. Очевидно, чьи указания он выполняет", - сказал Минаков.

Сейчас оценка воздействия будущего завода на окружающую среду – на экспертизе в Минэкологии.

"Я могу уверенно сказать, что никакой опасности от строительства мусороперерабатывающего завода нет. Все запроектировано согласно экологическим и санитарным стандартам. К тому же, современные фильтры и оборудование будут нивелировать деятельность завода", – заверил народный депутат от партии "Самопомич" Любомир Зубач.