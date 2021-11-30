Блокування виплати боргу у "зеленій" енергетиці загрожує санкціями державі, - британські юристи
Блокування виплати боргу в секторі відновлюваної енергетики України загрожує санкціями державі та в'язницею посадовцям, які здійснюють протизаконні дії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на листи на адресу держорганів від юридичного консультанта, який захищає інтереси ДТЕК.
Зазначається, що згідно із законодавством Англії, блокування розрахунків може кваліфікуватися як участь у навмисній змові, порушенні регуляторного права, а так само кримінального права з відповідною відповідальністю за такі порушення як у вигляді як фінансових санкцій, так і тюремного ув'язнення.
Юридичний радник Seladore Legal письмово повідомив Кабінет Міністрів України, Міністерство України, "ГарПок", "Укренерго" про порушення англійського законодавства, пов'язані з неплатежами "ГарПоком" боргів перед ДТЕК.
"Прийміть заходи для оплати в повному обсязі, належних нашому клієнту коштів протягом наступних 48 годин. Крім того, надайте зобов'язання, що ви не вживатимете жодних кроків для використання коштів, що залишилися від облігацій "Укренерго", що знаходяться на банківських рахунках "ГарПоку", для будь-яких цілей, крім погашення заборгованості перед нашим клієнтом", - йдеться у листі юрфірми.
Як повідомлялося, через ризики кримінальних проваджень в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Уліда 30 листопада подав заяву про звільнення.