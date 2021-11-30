Блокування виплати боргу у "зеленій" енергетиці загрожує санкціями державі, - британські юристи

Про це пише РБК-Україна з посиланням на листи на адресу держорганів від юридичного консультанта, який захищає інтереси ДТЕК.

Зазначається, що згідно із законодавством Англії, блокування розрахунків може кваліфікуватися як участь у навмисній змові, порушенні регуляторного права, а так само кримінального права з відповідною відповідальністю за такі порушення як у вигляді як фінансових санкцій, так і тюремного ув'язнення.

Юридичний радник Seladore Legal письмово повідомив Кабінет Міністрів України, Міністерство України, "ГарПок", "Укренерго" про порушення англійського законодавства, пов'язані з неплатежами "ГарПоком" боргів перед ДТЕК.

"Прийміть заходи для оплати в повному обсязі, належних нашому клієнту коштів протягом наступних 48 годин. Крім того, надайте зобов'язання, що ви не вживатимете жодних кроків для використання коштів, що залишилися від облігацій "Укренерго", що знаходяться на банківських рахунках "ГарПоку", для будь-яких цілей, крім погашення заборгованості перед нашим клієнтом", - йдеться у листі юрфірми.