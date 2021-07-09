Блокування роботи рудника "Суха балка" схоже на рейдерський тиск, - правозахисник

"Надумане кримінальне провадження, постійне блокування роботи підприємства безпідставними обшуками і грубі порушення закону - класична схема тиску рейдерів або шантажистів на підприємства, в якому ще й виявилися замішані силові структури. Україна давно не бачила таких інцидентів, щоб на підприємство ось так здійснювали силові нальоти, ставили під загрозу зриву роботу багатотисячних колективів", - заявив експерт.

Нальоти СБУ блокують роботу підприємства і зривають нормальний виробничий графік - ця ситуація може призвести і до зриву роботи Дніпропетровського металургійного заводу, для якого "Суха балка" поставляє сировину.

Таким чином, протиправний тиск силовиків загрожує зривом роботи відразу двох взаємозалежних підприємств.

Семидідько також додає, що те, що відбувається блокування діяльності компанії різко негативно відбивається не тільки на інвестиційному кліматі в Україні та регіоні, а й завдає репутаційної шкоди всій галузі.

"Дії силовиків на руднику "Суха Балка" ставлять під загрозу виконання його контрактів, контрактів "Петрівки", яка експортує свою продукцію в десятки країн світу. В результаті через дії силовиків, суддів і якихось рейдерів-шантажистів може постраждати репутація всього українського гірничо-металургійного комплексу, що категорично неприпустимо в нинішній економічній ситуації для однієї з ключових експортних галузей", - додав експерт.