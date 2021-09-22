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Блокував українських військових в Криму: російському генералу оголосили підозру

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура оголосила підозру за трьома статтями командиру десантно-штурмової бригади Збройних сил Росії, який наразі має звання генерал-лейтенанта. Слідство встановило, що російський генерал брав участь в окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У березні 2014 року російський командир та близько 50 військових під його керівництвом оточили периметр та заблокували українську військову частину А2320 у селі Перевальне на території Криму.

По периметру військової частини окупанти розмістили близько п’яти броньованих автомобілів "Тигр" з кулеметами на даху, двох військових автомобілів "УАЗ" та десяти автомобілів "УРАЛ". Автомобілі перешкоджали вільному виходу та виїзду з території військової частини.

"Командир надав наказ озброєним автоматичною стрілецькою зброєю та ручними протитанковими гранатами підлеглим військовим оточити парк бойових машин військової частини А 2320, в якому знаходилось озброєння та військова техніка, що унеможливило доступ українських військовослужбовців до нього", - розповіли в прокуратурі.

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