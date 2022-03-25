RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У блокадному Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії"

Фото: у блокадному Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії" (t.me/u_now)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі, який майже місяць перебуває в блокаді, російські окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії". Він розташований в приміщенні торгового центру "Метро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міськради в Telegram.

У штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

При цьому російські окупанти називають свій штаб гуманітарним.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольВійна Росії проти України