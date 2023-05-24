Блокада украинских портов: Кулеба призвал Африканский союз выступить с требованием к РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Чиновник провел встречи с главой Африканского союза (организация, которая объединяет 55 стран Африки), президентом союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Фото: Кулеба провел встречи с представителями Африканского союза (пресс-служба МИД)

В ходе обсуждений Кулеба напомнил, что по состоянию на начало мая в рамках "зерновой сделки" в страны Африки было экспортировано 123 судна с 3,3 миллиона тонн сельхозпродукции.

В этом контексте чиновник призвал Африканский союз требовать от России, чтобы та прекратила препятствовать работе "зерновой сделки".

"Россия не должна использовать продовольствие в качестве оружия. Беспрепятственный экспорт украинских зерновых будет помогать африканским странам получать нуждающуюся в них сельскохозяйственную продукцию. Призываем Африканский Союз четко заявить России о неприемлемости ее деструктивной политики", - подчеркнул глава МИД.

"Зерновая сделка"

Отметим, что после начала полномасштабной войны России против Украины морские порты нашей страны были заблокированы российским военным флотом.

В 2022 году Украине, Турции, ООН и России удалось договорится о деятельности зерновых коридоров в Черном море, по которым осуществляется экспорт украинской сельхозпродукции. Такое соглашение было утверждено на фоне угрозы продовольственного кризиса в странах Африки, поскольку они зависят от импорта зерна.