Блокада морских портов ограничила доставку самых ценных экспортных товаров из Украины, - NYT

"Морская блокада Россией черноморских портов Украины ограничила доставку самых ценных экспортных товаров - стали, зерна и удобрения - на международные рынки, создавая дефицит продовольствия, повышая цены и способствуя глобальной опасности", - подчеркнуло издание.

Журналисты отметили: соглашение, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций, позволило экспортировать часть пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла из Украины, увеличивая поставки продовольствия в мире и усиливая экономику страны во время войны. Однако поставки железной руды и стали, обычно экспортируемые крупными грузовыми судами, полностью прекратились.

"Теперь продукцию нужно экспортировать по железной дороге, а такая логистическая альтернатива гораздо дороже и сложнее. Мировые цены на сталь также резко упали в 2022 году. Более того, большая часть угля, используемого для работы доменных печей, сейчас находится под контролем России или добывается вблизи линии фронта. Поэтому металлургическое производство - вторая по значимости отрасль страны после сельского хозяйства, на которую приходится 20% экспорта. Но производство стали в стране, которое в 2021 году занимало девятое место в мире, в 2022 году упало на 70%", - заметило издание.

Как известно, на днях Европейская бизнес ассоциация обратилась в Организацию объединенных наций (ООН), Турцию, Министерство иностранных дел и вице-премьер-министра по восстановлению Украины с призывом активизировать совместные усилия и добиться полного разблокирования судоходства в Черном море.

Ранее Федерация работодателей Украины заявила, что разблокирование экспорта через морские порты даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.