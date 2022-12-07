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Блогер Антон Скуратов установил первые в мире криптоулики

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 11:00

С помощью вирусного видео Антон привлек внимание к масштабной благотворительной акции от Объединенного Гуманитарного Фронта (UHF) и криптобирже WhiteBit https://whitebit.com.

Сейчас компании отстраивают с нуля дома, которые были уничтожены в с. Тетеревское, с. Жерева и с. Михайловка-Рубежовка Киевской области, для людей, которые остались без жилья из-за войны.

Блогер Антон Скуратов установил первые в мире криптоулики

Блогер Антон Скуратов установил первые в мире криптоулики
Фондом уже было отстроено 6 частных и 1 многоквартирный дом, на очереди еще 3 каркасных дома, строительство которых находится на финальном этапе.

Кроме восстановления Объединенный Гуманитарный Фронт https://uhf.fund/ уже помог гражданским и военным на сумму $1,132,661.

Таким креативным методом блогер и компания пытаются найти партнеров и доноров для UHF, которые в дальнейшем будут помогать реализовать новые проекты для пострадавших в результате российской агрессии украинцев.

Блогер Антон Скуратов установил первые в мире криптоулики

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