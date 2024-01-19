Порядка 70% проектов фонда Favbet Foundation направлены на помощь ВСУ

"Военные должны быть на первом месте. Favbet Foundation занимается автомобилями и дронами - именно их чаще всего запрашивают украинские военные. На фронте это расходные материалы, которые часто теряются во время выполнения боевых задач, поэтому потребность в них есть постоянно. То же касается систем связи и другого высокотехнологического оборудования", - говорится в статье.

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation уже составляет более 210 млн грн. Это больше 260 автомобилей и 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

В начале большой войны Favbet Foundation перераспределил почти все проекты таким образом, чтобы они работали на помощь ВСУ. Сейчас поддержка Сил обороны превратилась в системную работу милитари-хаба, а гуманитарные инициативы сфокусированы на программах образовательного и спортивного развития детей и подростков.

"Не забывайте о базовых потребностях пострадавших от войны и переселенцев. Гуманитарная катастрофа, вызванная подрывом Каховской ГЭС, показала, насколько важно украинцам быстро объединяться и помогать друг другу. Помощь херсонцам поступала отовсюду, в том числе из других стран", - говорится в статье.

В первые дни после подрыва дамбы сотрудники фонда привезли в Херсон два буса с тремя тоннами питьевой воды и тонной медицинских средств.

"Мы направили 5 млн грн на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС, поддержав сбор "Допоможемо рятувальникам" платформы UNITED24", - отмечается в статье Forbes.

Еще в первые недели полномасштабной войны Favbet Foundation открыл Центр адаптации для переселенцев из Украины в Загребе (Хорватия) для предоставления психологической поддержки и гуманитарной помощи украинцам. Летом фонд организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев с бесплатными курсами разных направлений. Также тут оказывают юридическую поддержку.

В рамках проекта "Клуб супергероїв" фонд запустил инициативу "Сильніші разом", которая помогает детям раскрывать свои суперспособности в спорте. Благодаря этому десятки девушек и парней из семей переселенцев и военнослужащих получили возможность бесплатно тренироваться и каждый день становиться лучшей версией себя.

Также вместе с партнерами Code Club Украина Favbet Foundation начал проект "IT Kids", чтобы научить основам информационных технологий сотни украинских детей.