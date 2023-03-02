RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 70% киевлян поддерживают решение власти демонтировать советские памятники, - опрос

Фото: около 70% киевлян поддерживают решение властей демонтировать советские памятники (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Решение городских властей Киева демонтировать памятники Ватутину, Чкалову и другим советским деятелям считают правильным почти 70% киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса группы "Рейтинг".

"Почти 70% опрошенных киевлян поддерживают решение городских властей Киева демонтировать советские памятники, около четверти - не поддерживают. Среди переселенцев поддерживают это решение почти 65%, против этого - около 20%", - сообщает "Рейтинг".

Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к решению городских властей Киева демонтировать советские памятники?", 50% киевлян выбрали ответ "Совершенно поддерживаю". Еще 18% сказали, что "скорее поддерживают".

Среди переселенцев, проживающих сейчас в столице, 44% полностью поддерживают решение о сносе памятников и 20% - "скорее поддерживают".

Сравнительное исследование «Настроения киевлян и переселенцев» проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев от 18 лет и старше. Опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев методом интервью face-to-face. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность - менее 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевские городские власти давно обращались в Министерство культуры с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников.

Сразу после решения Минкульта о лишении памятников Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия они были демонтированы.

Сейчас ожидается решение Минкульта по памятникам Щорсу и Пушкину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев