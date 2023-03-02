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Около 70% киевлян поддерживают решение власти демонтировать советские памятники, - опрос

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Четверг 02 марта 2023 20:10
Около 70% киевлян поддерживают решение власти демонтировать советские памятники, - опрос Фото: около 70% киевлян поддерживают решение властей демонтировать советские памятники (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Решение городских властей Киева демонтировать памятники Ватутину, Чкалову и другим советским деятелям считают правильным почти 70% киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса группы "Рейтинг".

"Почти 70% опрошенных киевлян поддерживают решение городских властей Киева демонтировать советские памятники, около четверти - не поддерживают. Среди переселенцев поддерживают это решение почти 65%, против этого - около 20%", - сообщает "Рейтинг".

Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к решению городских властей Киева демонтировать советские памятники?", 50% киевлян выбрали ответ "Совершенно поддерживаю". Еще 18% сказали, что "скорее поддерживают".

Среди переселенцев, проживающих сейчас в столице, 44% полностью поддерживают решение о сносе памятников и 20% - "скорее поддерживают".

Около 70% киевлян поддерживают решение власти демонтировать советские памятники, - опрос

Сравнительное исследование «Настроения киевлян и переселенцев» проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев от 18 лет и старше. Опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев методом интервью face-to-face. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность - менее 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевские городские власти давно обращались в Министерство культуры с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников.

Сразу после решения Минкульта о лишении памятников Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия они были демонтированы.

Сейчас ожидается решение Минкульта по памятникам Щорсу и Пушкину.

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