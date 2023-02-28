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Около 40% захваченных Россией пленных - гражданские, среди них есть дети, - Буданов

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Вторник 28 февраля 2023 03:47
Около 40% захваченных Россией пленных - гражданские, среди них есть дети, - Буданов Фото: Начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Около 40% из удерживаемых Россией в плену лиц - гражданские. Среди них даже есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова "Голосу Америки".

Генерал-майор рассказал, что 90% всех военнопленных оккупанты захватили в первый месяц вторжения.

"Около 40% тех, кого содержат в заложниках, - гражданские люди. Просто гражданские. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всякие там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", - отметил Буданов.

Отвечая на вопрос, есть пленные, о которых Украина просто не знает, начальник ГУР подчеркнул, что "вероятнее всего, кто-то есть", но, по его убеждению, "99% понятны".

Напомним, 16 февраля прошел обмен пленными. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

К слову, 17 октября прошел чисто женский обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда уволили 108 украинок.

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