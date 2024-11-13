Около 30% мариупольцев, выехавших из города в начале войны, вернулись обратно в оккупацию

"Прежде всего, это происходит из-за российской пропаганды и отсутствия собственного жилья. Люди негде жить и не имеют возможности восстановить те условия, которые были у них до начала полномасштабного вторжения, поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию. Поэтому общей задачей для государства и местного власти есть создание качественного и доступного социального жилья, которое сохранит людей в Украине и станет основой для их возвращения из-за границы", - рассказал глава Секции АГУ по вопросам временно-оккупированных и деоккупированных общин, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Еще одной из причин эксперты называют уныние людей в справедливости. Ведь люди рассчитывали, что получат компенсации за утраченное имущество. Механизм для этого уже создан и работает, однако требует значительных средств.

На сегодня был запущен первый этап программы "єВідновлення", которым уже воспользовались более 73 тысяч украинских семей - это компенсация за поврежденное жилье. Более 10 тысяч жилищных сертификатов по второму этапу программы были сгенерированы, из них более 4 с половиной тысяч украинских семей уже превратили свои жилищные сертификаты в новое жилье.

Важным элементом в системе возмещения играет Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Не менее важной его ролью является создание доказательной базы судов и международных трибуналов.

"Реестр убытков - фундамент для использования международной помощи и замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако его значение выходит за пределы финансовых вопросов - он защищает правду, которая будет важна для будущих поколений. Он поможет восстановить права каждого украинца, пострадавшего от войны. Без этой регистрации мы рискуем утратить возможность компенсации и позволить миру забыть о масштабных трагедиях. Справедливость - не только компенсация. Это память, которая не позволит преступлениям повториться", - отметила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк. В настоящее время в Реестре ущерба зафиксировано более 10 тысяч заявлений, касающихся материальных прав физических лиц. На сегодня утвержден перечень из 45 категорий, которые могут быть внесены в реестр.

Директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко рассказала, что SCM и "Метинвест" были первыми, кто начал судиться с Россией.

"Мы, как крупный бизнес, будем делать все, что мы можем делать, и мы не перекладываем эту ответственность ни на кого, для того чтобы зло было наказано, но это невозможно сделать, если система не будет для этого готова. Мы не сможем создать исключение, нужно менять систему. Справедливость была одним из самых больших запросов от людей тогда, когда мы создавали Mariupol Reborn", - заявила она.

Напомним, согласно данным Всемирного банка, потребность в восстановлении по прямому ущербу, нанесенному агрессией РФ в Украине оценивается около 6,3 триллиона гривен.