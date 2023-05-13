Около 15 прилетов. Враг ударил по Гуляйполю, есть пострадавший

Российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Пока известно об одном пострадавшем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Было около 15 прилетов по центру города. Известно, что пострадал мужчина", - пишет руководитель Офиса президента.

Как отмечает Ермак, при обстреле было зафиксировано около 15 прилетов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что враг также ночью нанес удар по Краматорску Донецкой области. Поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

Между тем, согласно сообщению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв.

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