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Около 15 прилетов. Враг ударил по Гуляйполю, есть пострадавший

Фото: враг ударил по Гуляйполю, пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Пока известно об одном пострадавшем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как отмечает Ермак, при обстреле было зафиксировано около 15 прилетов.

"Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Было около 15 прилетов по центру города. Известно, что пострадал мужчина", - пишет руководитель Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что враг также ночью нанес удар по Краматорску Донецкой области. Поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

Между тем, согласно сообщению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв.

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