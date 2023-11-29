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Близкий к Путину российский олигарх проиграл суд о снятии санкций в ЕС

Фото: Герман Хан
Автор: Александр Белоус

Герман Хан, соучредитель инвестиционной компании LetterOne, проиграл судебный процесс против санкций Европейского Союза из-за его тесных связей с президентом Владимиром Путиным и влиятельной роли в России. Европейский суд в Люксембурге отклонил его жалобу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хан наиболее известен своей базирующейся в Люксембурге компанией LetterOne, основанной в 2013 году с партнерами Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном. Все они вышли из совета директоров после того, как в марте 2022 года подверглись санкциям.

Хан был внесен в санкционный список ЕС за его роль в "Альфа-группе", которая вместе со своими партнерами контролирует крупнейшего российского ритейлера и частный банк. В ЕС заявили, что Хан "поддерживает тесные отношения" с Путиным и "продолжает оказывать ему значительные услуги", добавив, что владельцы группы также получили "деловые и юридические выгоды от этих отношений".

ЕС подверг ввел санкции против 1800 человек и организаций с момента нападения России на Украину, начиная с аннексии Крыма в 2014 году и заканчивая вторжением в страну в феврале прошлого года.

Апелляции в судах ЕС по поводу санкций могут длиться годами и редко заканчиваются победой. Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько судебных апелляций.

В Украине группа "Альфа" владела одним из крупнейших банков - "Альфа-банком", который после начала войны переименовали в "Сенс Банк". В 2023 году банк был национализирован. В НБУ отмечали, что бывшие владельцы "Сенс Банка" имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов.

Российских олигархов, которые ранее владели банком, подозревают в отмывании миллионов.

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