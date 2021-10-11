RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для вступу України

Автор: Сергій Пишкін

Україна все ближче до вступу до Європейського союзу. Реформування є найкращим інструментом для прискорення цього процесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію", - відзначив Боррель.

За словами глави дипломатії ЄС, реформування та зближення з союзом є найкращими інструментами для найскорішого вступу України.

"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети", - додав Боррель.

Нагадаємо, що РБК-Україна також повідомляло про те, що на саміті Україна-ЄС не приймуть рішення щодо створення Європейської військової навчальної місії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзУкраїна