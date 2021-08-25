Наближається дебют Kia Sportage для Європи та України

Короткобазна версія Kia Sportage новового покоління від довгобазної буде відрізнятися не тільки довжиною, а й дизайном задньої частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Kia .

Кросовер Kia Sportage нового покоління базується на платформі Hyundai Tucson і так само буде випускатися в двох версіях з різною довжиною колісної бази. Довгобазна модифікація була представлена в червні і вже надійшла у продаж на домашньому ринку в Південній Кореї. Також такий Sportage буде продаватися в Північній Америці і Китаї, а ось для Європи Kia готує короткобазную версію.

"Короткий" Kia Sportage дебютує 1 вересня, а поки компанія поширила перші тизери, що демонструють особливості дизайну прийдешньої новинки.

Найцікавіше в порівнянні з Hyundai Tucson - різна концепція дизайну задньої частини. "Короткий" і "довгий" Tucson відрізняються тільки пропорціями, а ось у короткобазного Sportage - інше дизайнерське оформлення, ніж у "довгого".

Судячи зі скетчів, такий варіант отримає оригінальну підвіконну лінію і глухі стійки даху, а скло п'ятої двері зменшиться в розмірах.

За попередньою інформацією, "короткий" Sportage по довжині буде не сильно відрізнятися від машини поточної генерації. У списку опцій будуть матричні фари, а серед інстументів персоналізації - чорний дах.

У Європі продажі нового Kia Sportage стартують в кінці поточного року, а ось в Україні дебют слід очікувати, швидше за все, вже в 2022 році.