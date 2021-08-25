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Електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історії

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Середа 25 серпня 2021 13:02
Електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історії Фото: Genesis GV60 (genesisnewsusa.com)
Автор: Вадим Добровольский

Електричний кросовер Genesis GV60 пполучіл селектор трансмісії у вигляді обертової скляної півсфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Кілька днів тому Genesis, який є преміальним суббрендом Hyundai, офіційно анонсував свій перший електричний кросовер GV60. Модель побудована на одній платформі з Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6 і є їх більш розкішною версією.

Крім яскравого зовнішнього дизайну, однією з найбільш інтригуючих особливостей новинки є його селектрор трансмісії, якому в Genesis дали назву Crystal Sphere - "Кришталева сфера".

Електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історіїЗа замовчуванням селектор Crystal Sphere виглядає як скляна куля зі складним навколишнім освітленням. Як тільки відбувається запуск двигуна, півсфера обертається, відкриваючи диск, який можна повернути вправо, щоб включити режим Drive, і вліво, щоб включити задній хід. Також тут розміщені кнопка режиму Parking і перемикач вибору режимів руху.

Електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історіїКонструкція не схожа ні на що з того, що раніше використовувалося в автомобільній галузі - і це інтригуюча відмінність GV60 від усіх його конкурентів.

Сам електричний кросовер ділить архітектуру E-GMP (Electric-Global Modular Platform) з Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6. А відповідно, повинен пропонуватися з такими ж силовими установками і тяговими батареями, хоча в Genesis ще офіційно не оприлюднили технічні характеристики новинки.

Нагадаємо, стала відома дата дебюту нового Subaru WRX. Після скасування Нью-Йоркського автосалону компанія перенесла прем'єру на 10 вересня.

Також повідомлялося, що в Англії качок возять на розкішному позашляховику Rolls-Royce Cullinan.

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