Tata показала новий компактний кросовер за 7 тисяч доларів
Новий компактний автомобіль Tata з яскаравою зовнішністю отримав ім'я Punch. Найменший кросовер в модельній лінійці компанії привертає увагу дуже доступною ціною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Tata.
Компанія Tata опублікувала перше зображення найменшого кросовера в своїй модельній лінійці, який буде називатися Punch. Майбутня модель є виробничою версією торішнього концепту Tata HBX і буде продаватися в Індії, де з кожним роком зростає попит на компактні "паркетники".
Tata Punch побудований на тій же платформі, що і компактний міський хетчбек Tata Altroz, що випускається на декількох підприємствах індійського бренду з 2019 року.
Punch заснований на гнучкій розширеній архітектурі Agile Light (ALFA-ARC), яка також лежить в основі Altroz. Компанія не розголошує інформацію про силові агрегати, але Punch, ймовірно, буде оснащений 1,2-літровим трициліндровим бензиновим двигуном.
Очікується, що машина матиме як варіант з атмосферним двигуном, так і турбоверсію. Потужність буде передаватися виключно на передню вісь через п'ятиступінчасту механічну, або автоматичну коробку передач з шістьма ступенями.
Очікується, що ціна на новинку буде стартувати з позначки в 6 750 доларів США. Перші екземпляри кросовера потраплять до офіційних дилерів марки в Індії вже до кінця поточного року. Ближче до старту продажів з'являться і повні технічні характеристики Tata Punch.
Раніше повідомлялося, що Нова Skoda Fabia отримає моторну лінійку з п'яти моторів. Запас ходу в 900 км на одному баку може бути досягнутий чотирма з п'яти варіантів моторів в поєднанні з опціональним 50-літровим паливним баком.
Також ми писали, що Mercedes-Benz представив крос-Універсал C-Class All-Terrain. Дорожній просвіт крос-універсалу виріс на 40 міліметрів, а перероблена підвіска стала жорсткішою.