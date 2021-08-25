Tata показала новий компактний кросовер за 7 тисяч доларів

Новий компактний автомобіль Tata з яскаравою зовнішністю отримав ім'я Punch. Найменший кросовер в модельній лінійці компанії привертає увагу дуже доступною ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Tata .

Компанія Tata опублікувала перше зображення найменшого кросовера в своїй модельній лінійці, який буде називатися Punch. Майбутня модель є виробничою версією торішнього концепту Tata HBX і буде продаватися в Індії, де з кожним роком зростає попит на компактні "паркетники".

Tata Punch побудований на тій же платформі, що і компактний міський хетчбек Tata Altroz, що випускається на декількох підприємствах індійського бренду з 2019 року.

Punch заснований на гнучкій розширеній архітектурі Agile Light (ALFA-ARC), яка також лежить в основі Altroz. Компанія не розголошує інформацію про силові агрегати, але Punch, ймовірно, буде оснащений 1,2-літровим трициліндровим бензиновим двигуном.

Очікується, що машина матиме як варіант з атмосферним двигуном, так і турбоверсію. Потужність буде передаватися виключно на передню вісь через п'ятиступінчасту механічну, або автоматичну коробку передач з шістьма ступенями.

Очікується, що ціна на новинку буде стартувати з позначки в 6 750 доларів США. Перші екземпляри кросовера потраплять до офіційних дилерів марки в Індії вже до кінця поточного року. Ближче до старту продажів з'являться і повні технічні характеристики Tata Punch.