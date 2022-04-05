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У найближчі дні розпочнеться відбудова мостів у Київській області, - Кубраков

Фото: у найближчі дні розпочнеться відбудова мостів у Київській області (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У звільнених населених пунктах Київської області, де були зруйновані мости внаслідок бойових дій, вже найближчими днями розпочнеться відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

За словами Кубракова, на відновлення кожного мосту необхідно від двох до трьох місяців.

"Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ - Чоп. План завершити роботи за пару тижнів", - повідомив він.

Також у планах відновити упродовж місяця залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.

"Робимо усе, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною", - підкреслив міністр.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що на кожного російського окупанта, який завдав шкоди населенню та містам, чекатиме справедливе покарання.

"На нашій землі побувало концентроване зло - вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією, і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили", - наголосив президент.

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