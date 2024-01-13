Блинкен встретился с министром по международным связям Китая: что обсудили

"Обе стороны провели конструктивное обсуждение ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая области потенциального сотрудничества и области разногласий. Они подтвердили важность продолжения реализации прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином", - говорится в сообщении Госдепа.

Госсекретарь США также подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море. Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Обе стороны признали важность продолжения поддержания открытых каналов связи между США и КНР", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Что предшествовало

В прошлом году лидеры США и Китая договорились восстановить отношения, которые находились в подвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне, а в среду, 10 января, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с высокопоставленным дипломатом Лю Цзяньчао для "откровенных и конструктивных дискуссий".

Лю также встретился и с основателем Bridgewater Associates Рэем Далио, а также бывшими министрами финансов Робертом Рубином и Тимоти Гайтнером. Переговоры были сосредоточены на укреплении доверия и уменьшении подозрений между странами.