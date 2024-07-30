Блинкен заявил, что результаты выборов в Венесуэле не отражают волю венесуэльского народа

США "серьезно обеспокоены" результатами спорных президентских выборов в Венесуэле, на которых, по словам властей, победил действующий президент Николас Мадуро.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Выступая в Токио в понедельник, 29 июля, Блинкен сказал, что США обеспокоены тем, что результат не отражает ни волю, ни голоса венесуэльского народа. Он призвал организаторов выборов немедленно опубликовать полные результаты и сказал, что США и международное сообщество отреагируют соответствующим образом.
"Мы видели объявление Венесуэльской избирательной комиссии совсем недавно. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа", - сказал Блинкен.
Он отметил, что крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно, чтобы избирательные органы немедленно и без промедления делились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями, и чтобы избирательные органы публиковали результаты голосования.
"Международное сообщество очень внимательно за этим следит и реагирует соответствующим образом", - добавил он..
Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. Однако, объявление результатов было отложено на несколько часов, а Национальный избирательный совет, который контролируется сторонниками Мадуро, заявил, что Мадуро обеспечил себе большинство, не вынося результаты голосования из избирательных участков.
Тем временем тысячи людей вышли на протесты против результатов выборов президента в Каракасе и других городах Венесуэлы. Как сообщают СМИ, в столице протесты были в основном мирными, но когда десятки сотрудников национальной полиции в защитном снаряжении заблокировали караван, началась драка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, некоторые из которых бросали камни и другие предметы в сотрудников полиции, которые расположились на главной улице элитного района
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