Блинкен заявил, что результаты выборов в Венесуэле не отражают волю венесуэльского народа

Выступая в Токио в понедельник, 29 июля, Блинкен сказал, что США обеспокоены тем, что результат не отражает ни волю, ни голоса венесуэльского народа. Он призвал организаторов выборов немедленно опубликовать полные результаты и сказал, что США и международное сообщество отреагируют соответствующим образом.

"Мы видели объявление Венесуэльской избирательной комиссии совсем недавно. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа", - сказал Блинкен.

Он отметил, что крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно, чтобы избирательные органы немедленно и без промедления делились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями, и чтобы избирательные органы публиковали результаты голосования.

"Международное сообщество очень внимательно за этим следит и реагирует соответствующим образом", - добавил он..