Блинкен призвал Россию продлить "зерновое соглашение"

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, "зерновая сделка" жизненно важное соглашение.

"Сегодня Россия снова тормозит экспорт продовольствия из Украины, и поскольку срок действия Черноморской инициативы истекает 18 марта, Россия отказалась взять на себя обязательства по ее продлению", - заявил Блинкен.

При этом он поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и Турцию за инициативу.

"Во многом благодаря генеральному секретарю ООН и Турции инициатива по "зерновой сделке" в Черном море ослабила удушающий контроль РФ над портами Украины, позволив более чем 22 млн тонн зерна и другого продовольствия - что эквивалентно 8 млрд буханок хлеба - покинуть Украину и выйти на мировые рынки, что привело к снижению цен на продовольствие для людей во всем мире", - заявил госсекретарь США.

В то же время Агентство по международному развитию США (USAID) объявили о трех новых партнерских соглашениях в попытке поднять сельскохозяйственный сектор Украины и помочь поставлять зерно в страны мира.

По прогнозам USAID, новое партнерство с компаниями Grain Alliance, Kernel и Nibulon увеличит возможности Украины по транспортировке зерна более чем на 3 млн тонн в год.

Совместными усилиями USAID и эти организации планируют инвестировать 44 млн долларов в поддержку расширения хранилищ и инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе Украины. Это произошло после того, как USAID объявило о множестве различных инициатив по поддержке сельскохозяйственного сектора Украины, включая программы, направленные конкретно на украинских фермеров.